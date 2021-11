MotoGp Valencia, Valentino Rossi: “Partirò per la mia ultima gara di MotoGp nella top-ten”

Questo pomeriggio è stata per Valentino Rossi l’ultima sessione di qualifiche in MotoGp. Il nove volte iridato ha ottenuto direttamente in Q2 il decimo posto in griglia di partenza (con il crono di 1:30.746). Un risultato ottenuto grazie anche all’aiuto di Pecco Bagnaia. “Non era stata studiata a tavolino – ha dichiarato #46 -. Semplicemente sono uscito dietro a lui. Lui mi ha visto, ma ha continuato a spingere. Lo ringrazio per questo”. “Avrei potuto fare un pochino meglio, ma questo è il mio potenziale. È un momento emozionante, ci tengo a fare bene – ha sottolineato al termine delle qualifiche -. Non so che aspettarmi dagli altri piloti. Sicuramente sarà bellissimo tornare ai box con tutte le persone che mi aspetteranno, e i miei ragazzi dell’Academy”.

GP Valencia, Valentino Rossi: “Guidare bene e fare una buona gara domani”

Al Ricardo Tormo di Valencia in occasione dell’ultima gara della sua carriera, Valentino Rossi ha fatto un bel regalo ai suoi tantissimi fan: l’ingresso in top-10 nelle qualifiche. “È stato un buon sabato – ha ammesso il Dottore -. Ieri ero indietro, ma anche perché l’asfalto era umido, bisognava prendere tanti rischi. Sono molto contento di oggi perché mi sono sentito bene con la moto da questa mattina. Così sono stato in grado di andare direttamente in Q2. Nelle FP4 sono stato abbastanza efficace. È stato fantastico e tutto sembrava più facile, come le gomme per esempio. Sono stato in grado di fare un buon giro in Q2. Partirò per la mia ultima gara di MotoGp nella top-ten. Quindi, significa che faccio parte dei dieci piloti più veloci del mondo. Sono molto orgoglioso per me, ma anche per la mia squadra”. Il pesarese ha poi evidenziato alcuni aspetti per domani: “adesso abbiamo bisogno di migliorare in due o tre zone, cercare di guidare bene e fare una buona gara domani”.

Federica, Danilo e Tony

“Quest’anno hanno smesso tanti sportivi importanti: oltre a Tony, anche Raikkonen, un grande della F.1, Federica Pellegrini: hanno aspettato che lo facessi anch’io”, ha detto con un sorriso Valentino Rossi. “Danilo (Petrucci, nda) è stato un pilota importante e sono curioso di vederlo alla Dakar. In quella gara ci vogliono veramente le palle, è tostissima, ma Danilo potrà farcela”. Un ultimo pensiero per la MotoGp: “Ci sono tanti piloti italiani forti”.