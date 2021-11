MotoGp, Valentino Rossi: “Ho cercato di vivere quest’ultimo GP nel mio stile”

Che spettacolo. Dopo 26 stagioni, Valentino Rossi chiude la sua carriera nel Motomondiale con l’ultima gara sul tracciato di Valencia. Gara vera, con grande tripudio finale per il Dottore, che transita sotto la bandiera a scacchi in decima posizione. “Ho chiuso l’ultimo GP tra i dieci piloti più forti al mondo, questa è la cosa che mi ha fatto godere di più. Ho cercato di vivere questa giornata nel mio stile: doveva essere una festa, smettere era una scusa per fare un po’ di casino. Magari smetto anche l’anno prossimo. I rimpianti della mia carriera? Valencia 2006 e il Mondiale del 2015, il decimo titolo mi avrebbe allungato la carriera”, ha affermato il nove volte iridato al rientro ai box.

MotoGp Valencia, Valentino Rossi: “Adesso dovrò iniziare a rendermi conto di aver smesso”

“Mi sono svegliato pensando di dover fare di tutto per fare una bella gara – ha sottolineato Valentino Rossi ai microfoni di SkySport -, essendo l’ultima. Sono contento di esserci riuscito, ho chiuso l’ultimo GP tra i dieci piloti più forti al mondo, questa è la cosa che mi ha fatto godere di più. In futuro potrò dire: ‘Io nell’ultima gara ho fatto decimo, non sono mica arrivato ultimo’, questa consapevolezza me la porterò avanti per un po’ di anni”. Al termine della gara, tutto il paddock di Valencia ha reso omaggio al Dottore.

“Sognavo di tuffarmi nel pubblico al Mugello, ma avevo paura che non mi avrebbero più ritrovato. Per questo ho preferito farlo al box. Ero preoccupato per questo weekend, e invece è andata bene, mi hanno fatto tante belle sorprese”. “Al box ci siamo divertiti – ha affermato entusiasta -, è stata una festa nel mio stile: abbiamo fatto casino, abbiamo bevuto e abbiamo spaccato un sacco di cose. Ancora non sono neanche tanto ubriaco”.

A quarter of a century at the highest level! 🔝@ValeYellow46, a true motorsport icon 👏#GrazieVale pic.twitter.com/QsAFDAU4Z9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021

Il Motomondiale del futuro

“I piloti dell’Academy VR46 sono ciò che lascio al Motomondiale – ha detto #46 -. I loro caschi dedicati a me mi hanno fatto emozione, è stato bellissimo vederli. Oggi grazie a loro ero ispirato, mi piace avere lasciato così”.