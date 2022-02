MotoGp, il team di Valentino Rossi svela la data della presentazione

A termine della scorsa stagione, Valentino Rossi ha deciso di appendere la moto al chiodo, da pilota. Infatti il casco ha deciso di non lasciarlo ancora, annunciando che presto lo vedremo sulle quattro ruote. Nel mentre aspettiamo di sapere il suo futuro, The Doctor prenderà ancora parte alla MotoGp, ma come manager. Nel prossimo Motomondiale vedremo l’esordio della scuderia VR46, gestita dal nove volte campione del mondo. Ma qual è la data per scoprire finalmente le moto che gareggeranno quest’anno? Scopriamola insieme.

Valentino Rossi, il 24 febbraio presenterà le nuove moto

Il 24 febbraio, a mezzogiorno, verranno svelate le livree delle Ducati Desmosedici della VR46 MotoGP: all’evento online parteciperanno i piloti della squadra italiana Luca Marini — fratello di Valentino e al secondo anno in top class — e Marco Bezzecchi, debuttante in MotoGP. Nell’evento online saranno svelate anche le moto Kalex con cui Celestino Vietti e Niccolò Antonelli parteciperanno al Mondiale Moto2 2022.

Insomma, un momento da non perdere per guardare il debutto della scuderia firmata Valentino Rossi. Il ragazzo di Tavullia continua a imprimere il suo nome nella Classe Regina, questa volta con team tutto suo pronto a dare il filo da torcere ai grandi nomi. Appuntamento al 24 febbraio per svelare le livree.