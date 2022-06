MotoGp, dove vedere Gp Olanda in tv e in streaming gratis: Sky Sport o TV8?

DOVE VEDERE GP ASSEN, STREAMING GRATIS MOTO GP – Torna subito in pista la MotoGp, dopo la gara disputata solo una settimana fa al Sachsering e vinta da Fabio Quartararo, attuale leader del Mondiale davanti ad Aleix Espargaro.

MotoGp, il programma del Gran Premio di Assen (Olanda): date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend olandese di MotoGp:

Venerdì 24 giugno: 9.55 – Prove libere 1; 14.10 – Prove libere 2

Sabato 25 giugno: 9.55 – Prove libere 3; 13.30 – Prove libere 4; 14.10 – Qualifiche

Domenica 26 giugno: 9.40 – Warm Up; 14.00 – Gara

MotoGp Assen, ecco dove vedere il Gp d’Olanda in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di MotoGp sarà come sempre visibile su Sky Sport MotoGp, sul canale 208 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. In chiaro, sarà possibile guardare qualifiche e gara su TV8, ma solo in differita: sabato 25 giugno alle 15.30 le qualifiche, domenica 26 giugno alle 17.30 la gara. In streaming gratis, dunque, si potrà assistere all’evento in differita sul sito internet di TV8.