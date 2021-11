Europei di nuoto a Kazan, gare del pomeriggio e medagliere aggiornato

Gli Europei di nuoto in vasca corta continuano con una pioggia di medaglie per l’Italia, nel pomeriggio alle ore 16:30 si disputeranno finali e semifinali. Questa sera in programma le finali di 200 misti uomini, 100sl donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 200 farfalla uomini, 50 dorso donne e infine 1500sl donne.

Le gare più importanti per i ragazzi dei 200 stile libero, protagonisti indiscussi della mattinata assieme a Ilaria Cusinato e Sara Franceschi che disputeranno le batterie dei 200 misti. Gli orari sono secondo il fuso orario italiano, a Kazan saranno le 18:30 di pomeriggio.

Italia super agli Europei in vasca corta di Kazan, il programma ed il medagliere

200 misti uomini FINALE

100 stile libero donne FINALE

100 dorso uomini FINALE

100 doso donne SEMI

200 stile libero uomini SEMI

100 farfalla donne SEMI

200 rana donne FINALE

200 farfalla uomini FINALE

50 dorso donne FINALE

200 rana uomini SEMI

200 misti donne SEMI

50 farfalla uomini SEMI

1500 stile libero donne FINALE

Nella vasca da 25 metri dell’Acquatics Palace nella città russa tornano a sfidarsi i campioni del nuoto che conta europeo, a soli tre mesi dalle ultime Olimpiadi di Tokyo i nostri azzurri stanno dando spettacolo, facendo fioccare medaglie

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO (ORI,ARGENTI, BRONZI)

RUSSIA (5; 3; 3)

ITALIA (3; 9; 3)

OLANDA (3; 1; 2)

UNGHERIA (2; 0; 0)

POLONIA (1; 1; 3)

SVEZIA (1; 1; 1)

GERMANIA (1; 0; 2)

TURCHIA (1; 0; 0)

DANIMARCA (0; 1; 0)

SERBIA (0; 1; 0)

BIELORUSSIA (0; 1; 0)

ESTONIA (0; 1; 0)

ROMANIA (0; 0; 1)

AUSTRIA (0; 0; 1)