Mondiali nuoto in vasca corta: Italia seconda nella classifica per Nazioni

A pochi giorni dalla chiusura dei 15esimi campionati mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, la Fina ha assegnato i premi per i migliori atleti e nazioni. Oltre il record storico di medaglie: 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi, 40 presenze in finale, 20 primati personali e 11 record italiani.

Le classifiche del medagliere e la classifica per Nazioni

Il terzo posto nel medagliere dietro Stati Uniti (9-9-12) e Canada (7-6-2), ma davanti a alla Russia (4-7-4), alla Svezia (4-5-3) e alla Cina (4-1-2). L’Italia però è seconda per numero di medaglie e seconda nella classifica per Nazioni pubblicata dalla Fina. Il medagliere premi le punte di diamante di una nazionale, la classifica per nazioni misura lo stato di salute di una nazionale. Infatti il premio viene stabilito con un sistema di “high point award”. Vengono assegnati 5 punti per la vittoria di un evento. 3 per un secondo posto, 2 per un terzo e 1 per un quarto. Un bonus di due punti è stato assegnato per un record del mondo. Per quanto riguarda i singoli, Kliment Kolesnikov vince il trofeo maschile grazie agli ori nei 50 dorso e 100 misti e all’argento nei 100 dorso oltre che nelle staffette vincono l’oro nella 4×50 misti maschili e 4×100 stile libero ed il bronzo con la 4×100 misti. Azzurri al top con Alessandro Miressi a tre ori (due in staffetta 4×50 sl, 4×100 misti) e un argento (4×100 sl). Al femminile primeggia Siobhan Haughey, la hongkonghese che ha cancellato il record del mondo di Sarah Sjostrom nei 200 metri stile libero femminili e che ha anche vinto i 100 stile libero ed un bronzo nei 400 stile libero.

CLASSIFICA PER NAZIONI

1. Usa 993

2. Italia 742

3. Russia 736

4. Olanda 503

5. Canada 475