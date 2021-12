Mondiali nuoto vasca corta di Abu Dhabi: dove vedere le gare? Rai o Sky?

Mondiali nuoto vasca corta di Abu Dhabi 2022: dove vedere le gare. L’attesa è finita. Le batterie della competizione asiatica, si svolgeranno dal 16 al 21 dicembre, nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver stabilito il record di medaglie agli Europei di Kazan, i nuotatori italiani sono chiamati a continuare questo periodo d’oro del movimento del nuoto azzurro. Lunga la lista degli atleti convocati, tra cui figurano alcuni nomi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Gregorio Peltrinieri, Alberto Razzetti, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Martina Carraro, sono solo alcuni membri della spedizione in terra araba. Questa è la prima manifestazione che si svolge senza Federica Pellegrini.

Mondiali nuoto vasca corta 2022: dove vedere le gare? Rai?

Le gare dei Mondiali di nuoto vasca corta 2022 di Abu Dhabi, potranno essere seguite su Rai Sport.

Prime medaglie targate Alberto Razzetti

Nella prima giornata di batterie, Alberto Razzetti ha già conquistato le prime medaglie per l’Italia: con il nuovo record di 1′ 49″ 06, il 22enne ligure originario di Lavagna ha messo le mani sulla medaglia d’oro nei 200 farfalla. Non contento di ciò, più tardi si è ripetuto andandosi a prendere anche il terzo posto nei 200 misti. Nella finale dei 400 stile libero, quarto posto per Marco de Tullio.