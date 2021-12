Tuffi, Modniali juniores: Matteo Santoro il più giovane atleta di sempre a vincere la medaglia d’oro

Matteo Santoro nato a Roma nel 2006 e da subito attratto dall’acqua con i primi tuffi a meno di quattro anni dotato di una naturale sincronia di movimenti. Tuffi che lo hanno laureato Campione del Mondo dei campionati giovanili in corso a Kiev nel trampolino da tre metri. Lo scorso maggio c’era già stato un altro oro quello degli europei di Budapest che a quattordici anni lo rese il più giovane atleta di tutti i tempi a vincere una medaglia europea nei tuffi. Ora il trionfo ai Mondiali Juniores a Kiev in Ucraina: nessuno come lui nel doppio e mezzo ritornato o nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti, con il quale matteo Santoro ha voluto rischiare preferendolo all’ultimo ad un tuffo più semplice.

Il podio e tanta emozione

Sul podio anche Matteo Cafiero ottimo bronzo, mentre per Santoro è il secondo oro in questi campionato mondiali dopo quello con la gara a squadre con Chiara Pellacani e Riccardo Giovannini. la parte più difficile per il ragazzo è stata quella di trattenere le lacrime e l’emozione dopo tanti sacrifici. Per Matteo quattro ore di allenamento al giorno con i professori del liceo che sono tra i suoi primi tifosi, ha un sogno inutile dirlo quello delle Olimpiadi di Parigi 2024.