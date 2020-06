Mercato pallavolo femminile, a Firenze arriva Enweonwu, le sue parole

Mercato pallavolo femminile, a Firenze arriva Terry Enweonwu. La società toscana ha ufficializzato l’arrivo della talentuosissima giocatrice che rinforzerà il roster a disposizione di coach Marco Mencarelli. L’ultima stagione disputata a Conegliano , vittoria nonostante la stagione a metà di importanti titoli come Coppa Italia, Supercoppa italiana e soprattutto Mondiale per Club. Certamente l’opportunità di vivere l’esperienza all’interno di un top club internazionale le avrà dato nei mesi scorsi modo di arricchire il suo bagaglio personale, stare a contatto con grandissime campionesse le sarà tornato sicuramente utile.

L’arrivo nella pallavolo che conta grazie alla palestra del Club Italia , l’approccio con la serie A, e poi l’esperienza preziosa in Nazionale , argento agli europei under 18 nel 2017 e con Mencarelli che ritrova ora a Firenze mondiale under 18 col titolo di miglior opposto nel torneo. Nel 2019 poi argento ai mondiali under 20 ancora con il premio di migliore opposto e con la Nazionale maggiore il bronzo agli europei.

Le dichiarazioni

Queste le parole di Terry Enweonwu raccolte sul sito del club : ” Sono molto contenta che si sia presentata un’occasione del genere: dopo essere stata in una grandissima squadra come l’Imoco spero di riuscire a mettere in pratica a Firenze ciò che ho imparato. Ho sempre sentito parlare molto bene de Il Bisonte e mi sembrava la scelta giusta per portare avanti il mio percorso di crescita, ma anche sapere di poter lavorare con Mencarelli ha influito. Dalla squadra mi aspetto un grande miglioramento durante la stagione: essendo un gruppo giovane, con l’avanzare del campionato ci sarà una grande crescita da parte di tutte. “