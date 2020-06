Mercato pallavolo femminile, Scandicci chiude con un grande colpo. Il club toscano nella giornata di ieri 27 giugno ha ufficializzato l’acquisto della schiacciatrice americana Megan Courtney che nell’ultima stagione ha giocato a Novara. In Italia per lei un anno anche a Bergamo, approda ora a Scandicci con la voglia di aiutare la società a fare quel salto di qualità che possa consentire di accorciare le distanze da Conegliano.

L’ultima stagione per Scandicci non è andata come ci si sarebbe aspettati, al di là della chiusura anticipata del campionato in un momento in cui sembravano esserci dei miglioramenti, Malinov e compagne nonostante un roster competitivo erano sempre state staccate dalle zone alte di classifica.

Ora si ripartirà da zero, queste le parole della giocatrice classe 1993 raccolte sul sito del club : Sono molto entusiasta di far parte della Savino Del Bene Scandicci in questa stagione. Scandicci è una squadra forte e ambiziosa e sono molto felice.

La pallavolo mi è mancata in questo periodo, come a tanti altri giocatori. Abbiamo smesso di giocare all’improvviso e sono pronta a scendere di nuovo in campo e competere facendo ciò che amo. Penso che il campionato italiano sarà molto competitivo in questa stagione. Ci sono squadre forti con molte giocatrici di livello. Le partite difficili sono ciò che rendono la pallavolo uno sport divertente e bello da giocare. Amo giocare in Italia perchè è il campionato più bello del mondo. Il campionato non sarà facile da vincere e non vedo l’ora di tornare in campo e lottare. ”

Atto di amore per il campionato italiano

Parole importanti quelle dell’americana che testimoniano l’amore per il campionato italiano che di diritto negli anni si è conquistato il titolo di uno dei tornei più competitivi e avvincenti a livello mondiale.

Uno sforzo da parte di sponsor, addetti ai lavori, club e protagonisti in campo è stato fatto proprio perchè si riuscisse a mantenere top players all’interno della nostra lega.

Il fatto che giocatrici di livello come Megan Coourtney giocheranno anche la prossima stagione in Italia è un motivo di gioia non solo per i tifosi di Scandicci ma per tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.