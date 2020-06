Powervolley : l’arrivederci del club meneghino e di Nimir

Con un comunicato stampa ed un post su Instagram è arrivata oggi l’ufficialità del passaggio di Nimir Abdel Aziz dalla Powervolley Milano all’Itas Trento.



Comunicato

Powervolley Milano comunica che è stata esercitata la clausola peril pagamento del buy out di Nimir Abdel-Aziz, secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto dalla società con l’atleta ed avente effetto sull’accordo in scadenza al giugno 2021.

La società meneghina intende ringraziare l’opposto olandese che con la maglia di Milano ha vissuto tre stagioni ricche di grande entusiasmo.

Per Nimir, arrivato all’ombra della Madonnina nell’estate 2017, con la maglia della Powervolley è arrivata la consacrazione come opposto a livello mondiale: 81 partite, 1528 punti tra Superlega, Coppa Italia e Cev Challange Cup. Numeri straordinari, soprattutto dai 9 metri con 183 ace.

La società, nella figura del presidente e di tutta la dirigenza e lo staff, intende ringraziare l’atleta per l’impegno profuso e l’eccellente lavoro svolto in questi tre anni a Milano in cui ha messo ha disposizione le sue qualità e la sua esperienza per la crescita della squadra.

Powervolley Milano saluta così con grande affetto Nimir Abdel-Aziz, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera con la maglia di Trento.

Post Instagram



“Oggi comincia per me una nuova avventura! Ma non posso iniziarla senza aver prima salutato tutte le persone che hanno fatto parte della mia esperienza, la più importante ad oggi, a Milano.

A Milano dove ho trovato una famiglia, dei veri amici, delle persone speciali che porterò sempre con me. Sarebbe troppo riduttivo descrivere con un post su Instagram quello che mi avete fatto provare in questi tre anni.

Non posso fare altro che dirvi un semplice ma vero GRAZIE!

Grazie ai miei compagni di squadra

Grazie allo staff

Grazie alla società

Grazie al presidente

Grazie ai tifosi

Grazie MILANO

MI MANCHERETE

ARRIVEDERCI