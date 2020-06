Volley mercato, tutte le ultime di mercato sulla Superlega maschile

Volley mercato – Le formazioni della Superlega e della Serie A1 femminile si preparano per completare i roster per affrontare la prossima stagione. Trattative intense in questa sessione di mercato, condizionate dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Ecco di seguito le ultime news di mercato della Superlega Maschile.

Volley mercato – Le ultime di Superlega maschile

Oltre al libero Salvatore Rossini, il Trentino Volley si aggiudica lo schiacciatore italo-olandese Dick Kooy. Il giocatore arriva dalla Gas Sales Piacenza e il presidente gialloblù Diego Mosna commenta così il suo arrivo:

“Seguivamo con attenzione da molte stagioni Dick Kooy e siamo contenti che arrivi a Trento proprio in quello che pensiamo possa essere il culmine della carriera. Sono convinto che per maturità e capacità tecniche in maglia Trentino Volley potrà offrirci il meglio”.

Se la Gas Sales Piacenza perde l’olandese, dall’altro lato ufficializza l’arrivo del palleggiatore Marco Izzo, proveniente dall’Allianz Milano. Milano corre ai ripari e comunica subito l’arrivo di Nicola Daldello, in arrivo dal Trentino Volley e che affiancherò Sbertoli in cabina di regia. Queste le parole del giocatore:

“Sono molto felice di tornare a Milano e di ritrovare diversi amici. Nella mia scelta sono entrate anche motivazioni di carattere personale ma credo molto nel progetto che la società sta portando avanti negli anni. Sono carico e molto positivo nell’ iniziare questa nuova stagione con una squadra rinnovata ma comunque ambiziosa”.

Infine, la Tonno Callipo Vibo Valentia trova il secondo palleggiatore in Dante Chalcravorti, arriva dall’A3 di Aurispa Alessano.