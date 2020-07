Europei pallavolo giovanili , il programma completo

Dopo un lunghissimo periodo di inattività legato all’emergenza coronavirus e la conseguente cancellazione di tantissimi appuntamenti , si torna a respirare aria di grandi eventi . Protagonisti gli azzurrini e le azzurrine che tra pochissimo inizieranno i collegiali per preparare gli Europei di pallavolo giovanili , le categorie che scenderanno in campo sono l’Under 17 e l’Under 19 per il femminile e l’Under 18 e l’Under 20 per il maschile .

Quattro rassegne continentali che si svolgeranno in un periodo che va da fine agosto ad ottobre con calendari diversi naturalmente per ogni categoria e che daranno modo alle giovani promesse della nostra pallavolo di difendere i colori della nostra maglia azzurra .

Nell’ Under 17 femminile l’Europeo si svolgerà dal 1 al 9 ottobre in Montenegro , l’Under 19 sempre del femminile dal 22 al 30 agosto in Bosnia-Erzegovina e Croazia mentre per quanto riguarda il maschile , l’Europeo U18 si svolgerà a Marsicovetere (PZ) e Lecce dal 4 al 13 settembre e quello U20 dal 26 settembre al 4 ottobre in Repubblica Ceca .

In via precauzionale tutti gli atleti e lo staff prima di raggiungere i ritiri verranno sottoposti ai test sierologici per la ricerca degli anticorpi del Covid-19 il cui risultato verrà esaminato dallo staff medico federale .

L’attività durante il ritiro sarà poi caratterizzata da altri test periodici e ovviamente verranno seguiti i protocolli federali che dettano le linee guida in ottemperanza alle disposizioni delle autorità governative nazionali .