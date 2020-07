Havelkova: “Contenta di essere tornata in Italia”

Nella serata di ieri, la squadra della Wealth Planet Perugia Volley, con sede a Perugia, ha organizzato una cena di benvenuto per le atlete. Ormai è un rito consueto prima di iniziare una nuova stagione, come modo per far incontrare le giocatrici della squadra con i nuovi arrivi. Un momento di spensieratezza e relax prima di iniziare la preparazione che ha preso il via stamane con i primi test medici. Per la squadra militante nella SerieA1 c’è l’innesto di Helena Havelkova, schiacciatrice ceca classe 1988. La giocatrice rientra in Italia dopo la parentesi in Russia con il Dinamo Mosca e già in passato aveva dichiarato: “Dopo due anni consecutivi in Russia ho avuto tanta voglia di tornare in Italia e la proposta della Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata quella che mi ha convinto di più. Mi piace molto il progetto di squadra che ha in mente coach Bovari, ritroverò alcune ragazze che conoscono e con cui ho già giocato, poi non vedo l’ora di conoscere tutta la squadra e giocare insieme”.

L’opportunità di conoscere le nuove compagne di squadra è arrivata, grazie alla cena di rito che ha permesso di riunire la squadra prima dell’inizio della preparazione atletica. In seguito la schiacciatrice Havelkova ha affermato: “Sono molto contenta delle ragazze che sono in squadra con me. Alcune le conosco bene e sono sicura che faremo un bel gruppo perché sono delle brave giocatrici ed anche delle belle persone, non vedo l’ora di cominciare dopo questa lunga sosta. L’Umbria mi piace moltissimo spero di avere la possibilità di conoscerla meglio, sono molto contenta di essere tornata in Italia ma già da subito cominceremo ad allenarci per fare sul serio“.

La Carriera di Helena Havelkova

Helena Havelkova ha giocato nella stagione 2007/2008 e 2008/2009 con il Sassuolo, per poi passare al Busto Arsizio dal 2009 al 2012, vincendo i suoi primi titoli, come Scudetto, Coppa Italia e 2 Coppe CEV. Dopo alcune esperienze all’estero, l’Havelkova ha giocato in giro per il mondo, vincendo altri trofei, per poi tornare al Monza per la stagione 2018. Le ultime due stagioni le ha giocate in Russia con il Dinamo Mosca.