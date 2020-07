Il giovane Meschiari: “Powervolley Milano un sogno che si avvera”

Milano- La spensieratezza dei giovani e le sane ambizioni da grande: è questo in sintesi il profilo di Matteo Meschiari, schiacciatore classe 2002 alla sua prima esperienza in Superlega. Vestirà la maglia numero 10 della Allianz Powervolley Milano, quella stessa maglia che due stagioni fa fu affidata a Fabrizio Gironi, classe 2000 ora in prestito a Taranto. Una tradizione ed una sfida da “millenials” nel ruolo che Meschiari vuole vincere grazie al suo talento ed al lavoro quotidiano in palestra.

” Se penso ai miei inizi, devo dire che giocavo come portiere nel Sassuolo Calcio-ricorda Meschiari nato a Modena nel 2002 su fuoridalcomune.it-. Poi due miei amici, compagni di scuola, che giocavano nella Scuola di Pallavolo Anderlini, mi hanno spinto a provare con il volley e ho accettato. Da li in poi mi sono dedicato a questo sport, che mi appassiona tantissimo”.



Ricordi che sembrano lontani ma che, per la giovane età del nuovo schiacciatore di Milano, in realtà sono molto più vicini, con la svolta che arriva nel 2018 quando viene notato dagli scout della Powervolley: per lui si tratta della prima avventura lontano da casa.

“A Milano ho vissuto una esperienza bella che, grazie anche all’appoggio dei miei genitori Paolo ed Alida, ha mostrato tanti e differenti lati positivi. Ho trovato sin da subito un clima di affiatamento con i compagni di squadra, lo staff tecnico e la dirigenza. Persone competenti e disponibili a farmi crescere e maturare”.

Un percorso sportivo affiancato a quello scolastico: per Meschiari il 2020 è l’anno della maturità. “Al Marconi di Gorgonzola sono stato ben accolto sia dai docenti che dai compagni di classe – prosegue – Tutti mi sono stati vicino e mi hanno aiutato molto in questo percorso professionale di vita. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al professor Mauro Bertola, appassionato sportivo che, sin dal primo giorno mi ha sostenuto e incoraggiato a non mollare mai”.