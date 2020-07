Il Ministro Spadafora annuncia importanti aiuti al mondo sportivo

L’Ansa ha riportato un post su facebook del Ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora che ha parlato di importanti misure inserite all’interno del Decreto rilancio : ” Nel Decreto rilancio sono presenti molte misure a favore del mondo sportivo : un investimento mai realizzato prima. Nel corso dei lavori alla Camera si sono trovate risorse aggiuntive che potenziano alcune delle misure introdotte dal Governo” . A proposito della questione del credito d’imposta per le sponsorizzazioni degli sport dilettantistici continua così : ” Peccato invece che la Commissione parlamentare abbia bocciato l’emendamento sul credito d’imposta, nonostante l’impegno di alcuni deputati. E’ una misura importante perchè non tutte le discipline sportive possono godere dei proventi dei diritti tv. Resto dell’idea che si tratti di uno strumento utile; mi adopererò per trovare una soluzione al più presto ”

Nei giorni scorsi il Presidente della Lega pallavolo maschile Massimo Righi in un’intervista rilasciata a SkySport aveva espresso tutta la sua delusione proprio per il fatto che l’emendamento in questione fosse stato bocciato. Il credito d’imposta alle sponsorizzazioni sportive sarebbe uno strumento che spingerebbe certamente le aziende a destinare parte degli utili per sostenere le attività dilettantistiche.

Per sport che non possono certamente fare conto sui proventi dei diritti tv l’aiuto degli sponsor così come i guadagni che arrivano dalla presenza di pubblico all’interno dei palazzetti sono due elementi fondamentali per la sopravvivenza di molti club.