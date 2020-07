Mercato pallavolo femminile, colpo di mezzanotte per Busto Arsizio. Era stato annunciato dal club che si sarebbe scoperta in questo modo la nuova farfalla, dopo l’ultimo giro di lancette di martedì 14 luglio e così e’ stato. Per circa 20 minuti sui canali social e’ partito un countdown, sulla divisa di gioco hanno cominciato a ruotare numeri e lettere fino a fermarsi sul 15, quello della centrale serba Jovana Stevanovic.

Grande colpo di mercato quindi per la squadra del presidente Pirola che con la giocatrice ha stipulato un contratto a “due fasi”, al termine del girone di andata la società biancorossa avrà l’opzione sul prolungamento.

Per Jovana Stevanovic la carriera iniziò in patria nella Stella Rossa con la vittoria in cinque anni di quattro scudetti e quattro Coppe Nazionali. Per lei poi l’inzio dell’avventura in Italia, a Casalmaggiore scudetto , supercoppa e soprattutto Champions League, poi il trasferimento per due stagioni a Scandicci e ora l’arrivo al Palayamamay .

Con la Nazionale serba tra le tante medaglie vinte da ricordare soprattutto la medaglia d’oro al campionato mondiale nella finale proprio contro l’Italia.

Il reparto delle centrali di Busto Arsizio oltre che dal neoacquisto Stevanovic sarà composto da Rossella Olivotto e dalla cubana Liset Herrera Blanco.

Nel frattempo e’ iniziato ormai da qualche giorno il lavoro della squadra di coach Marco Fenoglio in palestra, la stagione 2020/21 ci farà capire se Busto Arsizio ripeterà il grande campionato chiusosi in maniera anticipata, vedendo il roster i tifosi delle farfalle possono cominciare a sognare una grande stagione in Italia e in Champions League.