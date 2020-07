Mercato pallavolo femminile, Firenze ha trovato la sostituta di Foecke, si tratta della schiacciatrice svedese classe 1994 Rebecka Lazic, per lei l’ultima stagione è stata a Perugia in A1.

Il club toscano era stato costretto a tornare improvvisamente sul mercato dopo il rifiuto della giocatrice americana Mikaela Foecke di raggiungere il ritiro della squadra che aveva aperto la fase di preparazione alla stagione 2020/21.

Il nuovo tassello del mosaico de Il Bisonte Firenze è di sicuro interesse, la giocatrice svedese da dieci anni in Nazionale ha vinto in carriera tre campionati tra Francia e Romania oltre a contare molte partecipazioni in Champions League.

Per lei la soddisfazione di approdare in una delle più belle realtà della pallavolo di serie A che in questo frangente ha dimostrato capacità di reagire all’inatteso imprevisto.

Rebecka Lazic ha raggiunto già ieri sera il ritiro di Lizzano in Belvedere ed è dunque pronta ad iniziare una nuova avventura sotto la guida esperta di coach Marco Mencarelli.

Queste le sue parole raccolte sul sito del club toscano : ” Sono molto entusiasta di cominciare questa nuova avventura. Ho sentito tante cose positive su questo club e non vedo l’ora di farne parte. Adoro l’Italia, la serie A1 è uno dei migliori campionati al mondo e Il Bisonte è un club fantastico, quindi è stata una scelta facile per me. Siamo una squadra giovane con un sacco di potenziale e talento: sono sicura che tutte noi abbiamo voglia di crescere, di allenarci, di rendere al massimo e di arrivare il più in alto possibile in classifica. ”