Mercato pallavolo femminile, gli ultimi movimenti

Mercato pallavolo femminile , sta per iniziare ufficialmente la stagione sportiva 2020/21 con le squadre di A che comiciano il lavoro in palestra , intanto prosegue spedito il lavoro di allestimento dei vari roster .

Attive nella giornata di ieri in A1 Caserta, Brescia e Monza. Il club campano ha comunicato che ad occupare la casella di secondo libero sarà la giovanissima Federica Ferrario premiata come miglior libero d’Italia Under 18.

Continua dunque il percorso di Caserta orientato a puntare su giovani talenti da far crescere .

Monza ha confermato Obossa che quindi per il secondo anno vestirà la maglia brianzola mentre si è rinforzata la Millenium Brescia che sempre nella giornata di ieri ha ufficializzato l’acquisto dell’olandese Marrit Jasper alla sua prima stagione in Italia.

Queste le sue parole racconte sul sito del club : “ Dopo quattro anni in Germania una nuova sfida per me, ho sentito cose buone su Brescia e sulla competitività del campionato italiano , dove giocano tante olandesi . Spero giocheremo il prima possibile e spero di fare bella figura in Supercoppa. Per me si tratta di una nuova nazione , nuova lingua, tutto e ‘ nuovo però sono eccitata dal contesto e sono sicura che in poche settimane mi adatterò all’ambiente . Adesso mi sto tenendo in forma con il beach e con l’indoor con la nazionale . Sono arrivata in Italia con la speranza di restare per più stagioni . “