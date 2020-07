Mercato pallavolo femminile, gli ultimi movimenti

Mercato pallavolo femminile, gli ultimi acquisti sono stati ufficializzati da Brescia, Caserta e Bergamo. Mentre alcune squadre hanno già ripreso il lavoro e altre si appresteranno a farlo a breve, continua l’allestimento dei roster per i club che devono ancora completare il proprio mosaico per la stagione 2020/21.

Nella giornata di ieri 10 luglio Brescia ha ufficializzato il libero Ylenia Pericati che chiude il roster anche se è stato comunicato che verrà aggregata una quattordicesima atleta proveniente dal settore giovanile.

Per quanto riguarda Caserta il reparto delle centrali vede l’arrivo di Stefania Padula mentre dalla Bulgaria si trasferirà in Campania la schiacciatrice Simona Dimitrova. Il neo acquisto fa parte della Nazionale bulgara.

Per quanto riguarda la Zanetti Bergamo un bel colpo di mercato che chiude il roster, si tratta della schiacciatrice americana Khalia Lanier figlia dell’ex stella Nba di Detroit e Milwaukee Bob Lanier, queste le sue parole raccolte sul sito della società orobica : ” Ho iniziato con il volley dopo aver visto mia sorella giocare mentre crescevo! E ho scelto questo sport anche perchè volevo smettere di giocare a basket. Arizona Storm, Xavier College Prep e USC College sono state le mie squadre. Lo scorso anno ho giocato all’Università della California del Sud. Però mi sono sempre immaginata in Italia, per giocare nel vostro campionato e vedere in prima persona le cose straordinarie che ho sentito sul Paese e sulla cultura. Mia mamma e mio fratello hanno vissuto in Italia e in Spagna e proprio mia mamma sarà con me per i primi tempi di questa nuova avventura. ”