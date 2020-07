Mercato pallavolo femminile, ufficiale, Massimo Barbolini allenerà Scandicci. Dopo l’annuncio di qualche mese fa dell’addio dalla panchina di Novara, ecco dunque arrivato il comunicato della società toscana che è riuscita ad assicurarsi uno dei più grandi allenatori italiani di sempre.

Ha vinto tantissimo in carriera, la sua bacheca personale conta cinque titoli italiani, otto Coppe Italia, due Supercoppe, quattro Champions League, un Mondiale per Club.

Ha vinto tantissimo anche da allenatore della Nazionale azzurra, ricordiamo tra le vittorie i due Campionati Europei nel 2007 e nel 2009 e due World Cup.

Un allenatore abituato al successo che certamente darà a Scandicci quel valore aggiunto per provare ad accorciare il gap da Conegliano. Barbolini alle sfide contro le pantere è abituato eccome, le ha sfidate negli ultimi anni alla guida della sua Novara tantissime volte, perdendo in certe occasioni e vincendo in altre.

Rimarrà nella sua memoria certamente l’ultima Champions League vinta con il club piemontese proprio contro Conegliano lo scorso anno a Berlino.

Ora la sfida continuerà ma questa volta da allenatore di Scandicci, club che da qualche anno cerca di entrare nell’Olimpo del volley rosa italiano.

Le parole di Massimo Barbolini

Queste le parole di Massimo Barbolini neo allenatore di Scandicci raccolte sul sito del club : ” Sono molto felice di essere qui, una società che in questi anni ha fatto benissimo e sta crescendo. La Savino Del Bene Volley è una società che sta facendo molto bene in Italia e anche in Europa e sono qui per dare un contributo per crescere ancora. Continuare a crescere, lavorare bene e far divertire i tifosi di Scandicci. Sono entusiasta perchè lavorare con queste ragazze sarà stimolante”.