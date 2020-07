Mercato pallavolo femminile, ufficiale, Stefano Lavarini nuovo allenatore di Novara. Ne ha dato comunicazione l‘Igor Gorgonzola Novara attraverso la propria pagina facebook. Il tecnico arriva in Piemonte dopo una grande annata a Busto Arsizio, nonostante la chiusura anticipata della stagione per l’emergenza coronavirus, la squadra lombarda era stata l’unica a dar filo da torcere alle pantere di Conegliano capaci di inanellare una serie impressionante di vittorie. Alla prova del nove, proprio nelle sfide contro le venete, Busto Arsizio non era riuscita ad esprimersi al meglio ma nonostante questo il lavoro di coach Lavarini con le farfalle è stato ottimo.

In carriera da ricordare i tanti anni da allenatore a Bergamo prima di trasferirsi due stagioni al Minas, in Brasile, riuscendo a vincere il campionato.

Nella sua bacheca personale una Coppa Italia a Bergamo nel 2016 e uno scudetto sempre nella città orobica da assistente tecnico.

Ora per Stefano Lavarini l’arrivo ina una delle squadre più forti e ambiziose d’Italia che dopo un anno di transizione vuole tornare a vincere e far gioire i propri tifosi.

A Novara prende il posto di un allenatore dal nome pesante, Massimo Barbolini, vincitore di quattro Champions League in carriera e arrivato sulla panchina di un’altra squadra del nostro campionato vogliosa di vittorie, Scandicci.

Stefano Lavarini dunque nuovo allenatore di Novara.