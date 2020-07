Mercato Pallavolo maschile , il grande Cisolla ancora in campo

Mercato pallavolo maschile , il grande Alberto Cisolla ancora in campo . Uno dei più grandi giocatori degli ultimi anni in Italia ha deciso alla soglia dei 43 anni, li compirà tra tre mesi , di vivere la sua sesta stagione consecutiva con la maglia di Brescia .

Ruolo schiacciatore, esperienza da vendere e l’entusiasmo di un ragazzino che si affaccia al mondo della pallavolo che conta , Cisolla ha vinto tanto a livello di club e Nazionale .

Nel 2004 vinse l’argento olimpico ad Atene , il 2005 l’anno magico con vittoria a Treviso di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa oltre che il campionato Europeo dove fu premiato come miglior giocatore .

Uno dei monumenti della pallavolo maschile in Italia , ufficializzata la sua conferma ieri durante la presentazione presso la sede del title sponsor che ha rinnovato il sodalizio con Brescia , la Sferc Srl di Lumezzane .

Il suo esempio , la sua voglia di continuare , il suo attaccamento alla maglia sono valori importanti che aiuteranno anche e soprattutto i giovani a crescere al fianco di campioni di questo peso .

Anche nel calcio qualche giorno fa la notizia del rinnovo di Gigi Buffon all’età di 42 anni segno che per i grandi dello sport la data di nascita conta relativamente .

Impegno soprattutto durante gli allenamenti può garantire qualità di prestazioni , i tifosi di Brescia possono esultare perché Cisolla continuerà a vestire la maglia della loro città.