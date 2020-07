Pallavolo femminile, Casalmaggiore pronta a ripartire di slancio , Busto continua con gli allenamenti

Pallavolo femminile, Casalmaggiore pronta a ripartire di slancio , questo il post apparso sui canali social del club che fa intuire un futuro roseo : ” Eccoci pronti a ricominciare! Tante cose sono state scritte su giornali e social ma la Vbc E’ Più Casalmaggiore (per ora sarà questo il nome della squadra) è pronta a ripartire di slancio e lo fa con una conferenza stampa indetta per domani, martedì 14 luglio alle ore 12.00 presso la storica sede Vbc all’ultimo piano della palestra Baslenga di Casalmaggiore. Per venire incontro alle normative sul Covid-19 la conferenza stampa sarà esclusivamente per gli addetti ai lavori con una piccola rappresentanza del tifo organizzato. Nel prossimo comunicato scoprirete tante novità … siete pronti ? Intanto potrete seguire la conferenza in diretta streaming sulla nostra pagina facebook ufficiale ! ”

Grande attesa dunque per i tifosi di uno dei club che ha fatto la storia della pallavolo italiana negli ultimi anni e che ha dovuto fare i conti con dei risultati delle ultime stagioni non del tutto esaltanti. Una fase nuova che lascia ben sperare e i cui dettagli verranno spiegati meglio nella conferenza stampa di domani .

Continua il lavoro di Busto Arsizio

Continua nel frattempo il lavoro delle squadre che già hanno ripreso l’allenamento in palestra, tra queste c’e’ Busto Arsizio, le farfalle guidate dal neo coach Marco Fenoglio proseguono in maniera spedita nella preparazione della stagione 2020/21. Sessioni di allenamento “dure” nel perfetto stile del coach arrivato da Bergamo, questa la testimonianza a riguardo di Rossella Olivotto raccolta sul sito del club : ” E’ stato un inizio di lavoro davvero tosto, ma devo dire che conoscendo coach Fenoglio me lo aspettavo: abbiamo spinto dal primo giorno, facendo già esercizi impegnativi, concentrandoci sul rinforzo muscolare il mattino con il preparatore Mattiroli e sui fondamentali di ricezione, difesa e palleggio nel pomeriggio. A questo va aggiunto il lavoro aerobico sulla sabbia. Sono stanca al termine di questa settimana, ma molto felice: lavoriamo tutte con grande voglia seguendo gli imput del nostro allenatore: questa non è la classica preparazione, c’e’ grande carica in ogni cosa che ci viene proposta, un marchio di fabbrica Fenoglio. In palestra si respira un ottimo clima, stiamo creando un gruppo capace di impegnarsi , ma anche di divertirsi. Non vedo l’ora che arrivino anche le altre compagne per cementare definitivamente lo spirito di questa nuova UYBA. ”