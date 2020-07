Pallavolo femminile, domani i sorteggi dei gironi Europei U19

Domani giovedì 23 luglio alle ore 14 si effettuerà il sorteggio dei due giorni nei quali saranno divise le 12 squadre che prenderanno parte ai Campionati Europei di pallavolo femminile Under 19 in programma dal 22 al 30 agosto a Zenica ( Bosnia ed Erzegovina) e Osijek (Croazia).

A proposito dei paesi organizzatori nei giorni scorsi è arrivata la conferma che la competizione continentale si svolgerà regolarmente, l’ufficialità è stata data dalla CEV , è stata dunque verificata la capacità di assicurare l’osservanza di tutte quelle che sono le misure raccomandate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere l’emergenza coronavirus.

Le squadre che prenderanno parte al Campionato Europeo pallavolo femminile U19 sono : Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Russia, Italia, Turchia, Serbia, Germania, Slovacchia, Bulgaria, Bielorussia, Francia e Polonia.

Dal punto di vista sportivo si tratta per la gioia di tutti i tifosi di pallavolo della ripresa dei grandi eventi. E’ stato davvero lungo il periodo di inattività che ha costretto atlete e staff a seguire individualmente gli allenamenti. Tutt’altra cosa quella di respirare l’atmosfera della palestra e sentire l’adrenalina tipica della vigilia di un grande e prestigioso appuntamento sportivo.

L‘Italia si presenta a questo Campionato Europeo Pallavolo femminile U19 da campione in carica, nell’edizione del 2018 svoltasi in Albania infatti le azzurrine trionfarono.