Pallavolo maschile, l’americano Christenson nuovo capitano di Modena

Completati i roster le squadre stanno immaginando quella che potrebbe essere la prossima stagione, una sorta di anno zero dopo un epilogo di campionato che nessuno avrebbe potuto mai immaginare lo scorso ottobre. La grande priorità nella costruzione delle squadre targate 2020/21 e’ stata quella di assicurarsi la permanenza dei grandi campioni, non era cosa così scontata.

Modena ha dovuto “subire” la partenza dello zar Ivan Zaytsev ma partirà ovviamente come una delle favorite del campionato. Capitano sarà l’americano Micah Christenson, è arrivata l’ufficializzazione durante la presentazione del title sponsor Leo Shoes da parte del coach modenese.

Queste le parole dell’allenatore di Modena Andrea Giani : ” Micah Capitano ? Ha i ” connotati” giusti per essere capitano, un ruolo che è decisamente importante per una squadra. Siamo contenti che sia rimasto con noi e quest’anno avrà una grande responsabilità: ricoprirà un ruolo non facile, ma lui ha proprio le caratteristiche giuste per essere alla guida di una squadra che quest’anno si presenterà rinnovata.

Che Modena mi aspetto ? Abbiamo giocatori che hanno una grande volontà, alcuni hanno anche una grande storia però, come tutte le squadre nuove, anche la nostra dovrà costruirsi il proprio percorso, identificare la propria anima. Sarà un campionato difficile, di grandissima qualità e vogliamo arrivare alla fine sicuri di aver fatto un determinato percorso, mi ripeto, un percorso che in questo momento non possiamo definire ma dovremo costruire giorno dopo giorno . ”