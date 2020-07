Volley femminile, tutte le squadre ammesse alla A1 e A2

Lunedì 13 luglio, a mezzogiorno, sono scaduti i termini per presentare le domande di iscrizione ai campionati di Serie A1 e A2 di Volley femminile. La massima Serie del volley femminile italiano potrebbe cominciare nella prima metà di settembre in modo da avere tempo per giocare, senza andare verso ritmi forsennati. In Serie A1 la Filottrano Pallavolo ha rinunciato alla sua iscrizione, quindi ad iscriversi potrebbe esserci il Trentino Rosa, che ha già presentato la richiesta di ripescaggio.

Ecco le squadre della massima competizione del Volley Femminile:

•Imoco Volley Conegliano (TV)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• Agil Volley Novara

• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Monza (MB)

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

•Chieri 76 Volleyball (TO)

• Volley Bergamo

• Azzurra Volley San Casciano (FI)

• Cuneo Granda Volley

• Volley Millenium Brescia

• Wealth Planet Perugia Volley

• Volalto 2.0 Caserta

Le squadre di Serie2 del Volley Femminile:

•Trentino Rosa (TN) (che ha fatto richiesta ripescaggio per la Serie1)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Volley Soverato (CZ)

• Olimpia Teodora Ravenna

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Cus Coleggno Volley (TO)

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Volley Hermaea Olbia

• Helvia Recina Volley Macerata

• UNione Volley Montecchio MAggiore (VI)

• Giuseppe Cesari Cutrogiano (LE)

• Montale Pallavolo(MO)

• Volley Group Roma

• Volley Talmassons (UD)

• Marsala Volley (TP)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Mega Volley Vallefoglia (PU) richiedente titolo da Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

• Club Italia

Ora la Commissione di Ammissione ai Campionati comincerà i lavori di verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione per permettere al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile di consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni entro il prossimo 23 luglio.