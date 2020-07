Volley mercato, roster di Superlega quasi pronti. Ecco gli ultimi movimenti di mercato

Nell’attesa che ogni sport venga sbloccato completamente e quindi di vedere la pallavolo giocata, continuano gli ultimi movimenti di volley mercato per completare i roster della prossima stagione. Alcune società hanno concluso già da tempo il loro mercato, altre invece sono alle prese con gli ultimi acquisti, scambi, cessioni e conferme. Ecco di seguito tutte le ultime novità di mercato della massima serie di pallavolo italiana maschile, la Superlega.

Volley mercato – Il punto sulla Superlega

Alcune società come di consuetudine puntano sui giovani; questo è il caso della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e dell’Itas Trentino. La società calabrese infatti punta ai giovani e ingaggia il palleggiato americano e classe ’97, Dante Chakravorti. Il regista americano è dotato di nazionalità sportiva italiana e ha militato in A3 ad Alessano e in Superlega per prova con la Consar Ravenna dopo l’infortunio del palleggiatore serbo Batak Aleksa.

L’Itas Trentino rispetta la tradizione di prendere l’ingaggio di un atleta del proprio organico giovanile; quest’anno è il turno dello schiacciatore 18enne, Alessandro Michieletto.

Arrivano conferme dalla Vero Volley Monza per la stagione 2020/2021; Marko Sedlacek continuerà la sua avventura alla Vero Volley anche per il prossimo anno. Altre due conferme arrivano dalla Top Volley Cisterna e la Gas Sales Piacenza. La prima prolunga il contratto dell’opposto Samuel Onwuelo, mentre la seconda ufficializza per la prossima stagione di Superlega sia coach Andrea Gardini e sia il resto dello staff tecnico.