Volley mercato, Superlega: tutte le ultime novità

Volley mercato – Molte squadre hanno iniziato i ritiri estivi di preparazione per la prossima stagione di Superlega, ma per alcune squadre non si sono ancora chiuse le trattative per l’acquisizione di nuovi giocatori. Ecco di seguito gli ultimi colpi delle società di SuperLega.

Gli ultimi colpi di Volley mercato di Superlega

Inziamo a parlare della Porto Robur Costa Ravenna che annuncia l’arrivo dello schiacciatore canadese Eric Loepky. Il giocatore lascia la Trinity Western Soartans e commenta così il suo trasferimento:

“Non sono mai stato in Italia. Ho sempre desiderato venire e adesso sono molto entusiasta di vedere il vostro bellissimo paese. Conosco molto bene la Superlega italiana, guardo spesso le partite in tv. Perché ho scelto Ravenna? Perché avevo sentito cose positive e ho pensato che sarebbe stata una grande opportunità per me. So che ci sarà da combattere ad ogni gara, voglio mostrare di cosa sono capace. Vorrei ben figurare al mio debutto in Superlega”.

Per quanto riguarda invece la Sir Safety Conad Perugia, non si sa ancora il destino dello schiacciatore azzurro Filippo Lanza. Il martello azzurro sta partecipando al ritiro con la squadra, visto che vanta ancora un anno di contratto, ma dopo i contatti con il Belgorod , il Giappone e il mancato scambio con Verona, Lanza resta sul mercato.