Allianz Powervoley Milano e il calendario di Superlega 2020-21

Milano- Si alza il sipario sul 76° campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca. La lega Pallavolo Italiana ha pubblicato ufficialmente i calendari della stagione 2020-2021 con il campionato che prenderà il via domenica 27 settembre.

L’esordio in Superlega per la nuova stagione che si aprirà già a partire dal 13 settembre con i gironi di qualificazione per i quarti della Del Monte Coppa Italia, vedrà la formazione meneghina ospitare Cisterna di Latina all’Allianz Cloud. Seguirà un mese di ottobre denso e ricco di appuntamenti: 6 match in 21 giorni con i due unici turni infrasettimanali concentrati proprio in questo mese .

Sei partite in cui Powervolley affronterà in serie Monza, Vibo, Modena, Ravenna, Verona e Civitanova con sfide caratterizzate dall’alto valore tecnico come quelle contro la formazione modenese e marchigiana.

Seguirà poi novembre con il girone di andata che troverà il suo epilogo il 22, in cui Piano e compagni saranno impegnati contro Piacenza, non prima di avere affrontate nelle ultime giornate Perugia e Trento.

La Superlega non conoscerà sosta, inoltre, a cavallo dell’anno nuovo: Milano chiuderà il 2020 il 27 dicembre contro Ravenna in trasferta, mentre la prima sfida del 2021 sarà il 03 gennaio contro Verona in terra veneta. L’unica pausa sarà quella del 30-31 gennaio quando il campionato darà spazio alla Final Four della Del Monte Coppa Italia, per poi arrivare al 14 febbraio traguardo della regular season che aprirà poi la post season con i quarti di finale play off scudetto.

“Cominciamo un campionato in maniera spumeggiante – è l’analisi del tecnico Roberto Piazza- trovando squadre che sono nostre dirette concorrenti per insidiare le posizioni a ridosso delle prime squadre, se vogliamo mantenere una posizione di alta classifica. Dovremo presentarci al meglio all’inizio di questa Superlega in perfetto spolvero. Per questo la preparazione atletica che stiamo facendo ed il lavoro che faremo ci deve permettere di raggiungere un’ottima forma per la partenza. Poi con l’andare avanti delle giornate si vedrà sempre meglio come è stata costruita la nostra squadra, sapendo che sarà molto importante mettere quanti più punti in cascina nelle prime giornate, soprattutto nelle sfide casalinghe“.

Un arco, dunque, di 140 giorni ricco di gare in cui la nuova Allianz Powervolley Milano guidata da coach Piazza è pronta a dare battaglia in Superlega e confermarsi come già fatto nelle ultime stagioni come una realtà importante nel panorama pallavolistico italiano.