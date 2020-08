Campionati europei pallavolo Nazionali giovanili, si parte con l’U19 femminile

Campionati europei pallavolo Nazionali giovanili , l’attesa sta terminando, i primi a partire saranno quelli Under 19 femminile che si svolgeranno dal 22 al 30 agosto in Bosnia ed Erzegovina e Croazia. Massimo Bellano ha effettuato le convocazioni dell’ultimo collegiale in programma a Trieste dal 17 al 20 agosto. Ancora alcuni giorni quindi per mettere a punto gli ultimi dettagli prima dell’inizio della rassegna continentale.

Saranno ospitati in Italia, a Marsicovetere e Lecce dal 5 al 13 settembre , gli Europei maschili Under 18 , mentre manca ancora un po’ di tempo per l’inizio di quelli Under 20 maschili che si svolgeranno in Repubblica Ceca dal 26 settembre al 4 ottobre e per quelli femminili Under 17 in programma dal 1 al 9 ottobre in Montenegro. Saranno previsti naturalmente ulteriori collegiali per la preparazione dei tornei.

In un periodo nel quale si sta fortunatamente tornando a respirare aria di grandi eventi, rilevante l’interesse per questi Europei giovanili anche perché a essere rappresentati sono i colori della Nazionale azzurra che proverà a ben figurare.

I settori giovanili sono la base dalla quale attingere per scovare i campioni del futuro, gli atleti e le atlete che magari tra qualche anno andranno a giocarsi un’Olimpiade o un Mondiale.

E allora intanto l’in bocca al lupo alle ragazze allenate da Massimo Bellano per l’impegno europeo ormai imminente.