CEV Challenge Cup, il cammino di Milano riparte dalla Lettonia

Si sono svolti stamattina a Lussemburgo i sorteggi delle Coppe Europee organizzate dalla CEV ( Confederation Europeenne de Volleyball ) , Champions League, Coppa CEV e CEV Challenge Cup i tre trofei da conquistare nella stagione 2020- 2021, in cui la Allianz Powervolley Milano è pronta a dire la sua alla sua seconda partecipazione assoluta e per il secondo anno consecutivo in Challenge Cup.

Il percorso della squadra meneghina, interrotto bruscamente nella scorsa stagione prima dell’inizio delle semifinali a causa del COVID-19, ripartirà dai sedicesimi di finale. Il team guidato da coach Roberto Piazza, infatti, sfiderà il SK Jekabpils Lusi, squadra della Lettonia.

Da valutare le date di inizio della competizione : se sulla grafica proposta dalla CEV durante il sorteggio i sedicesimi di finale sono programmati nella metà di ottobre, sul sito ufficiale l’andata dovrebbe giocarsi tra il 03-11-2020 ed il 05-11-2020, mentre il ritorno tra il 10-11-2020 ed il 12-11-2020.

La Cev come si diceva ha sorteggiato anche il cammino 2020/21 di Champions League maschile. Qualificazioni di Trento con seconda fase (Pool H) con Mosca e Maaseik sul cammino, mentre respinto il ricorso al TAR Perugia in quarta fascia viene sorteggiata con la Lube nella Pool B. A Modena invece arriva il Kemerovo. Zaytsev che non voleva restare in Italia per non sfidare la sua ex Modena tornerà nel Tempio da avversario.