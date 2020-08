Coach Piazza: “Milano si farà trovare pronta per l’inizio della stagione”

Dopo gli ultimi aggiornamenti sui protocolli di allenamento che, riportono il 6 vs 6 per la gioia di giocatori e tecnici, coach Roberto Piazza analizza il lavoro della sua Allianz Powervolley Milano in questa pre season.

“Abbiamo iniziato questa preparazione non come al solito – analizza il tecnico -, senza utilizzare i giochi di squadra. Abbiamo toccato sin da subito il pallone ma solo a coppie. Ora siamo alla sesta settimana di preparazione ma se avessimo iniziato come al solito saremmo allo stesso punto di una quarta settimana. Ci vuole più tempo per evitare il rischio di infortuni. Abbiamo l’entusiasmo alle stelle, perché c’è voglia di ricominciare a giocare. Mi auguro che dalla prossima settimana si possa fare qualcosa di più. Con il 6 vs 6 lavoreremo molto con i ragazzi per cercare di sviluppare il gioco della pallavolo, che è quello che fino a questo momento è mancato”.

Un team che, giorno dopo giorno ed allenamento dopo allenamento, aumenta il feeling, aspettando l’inserimento di Maar ed Ishikawa, rientrati da poco in italia ed alle prese con l’isolamento fiduciario di 14 giorni causa COVID-19.

“Li stiamo aspettando- prosegue Piazza -. Ci siamo visti con loro via web e li ho trovati sereni e carichi per iniziare questa stagione. Sono tutti molto positivi. Per Maar è un ritorno a Milano, mentre per Yuki sarà una novità assoluta: lui per Milano e Milano per lui. Confido di averli al 100% nel mese che ci separa dall’inizio della stagione“.

Mancano solo 30 giorni al primo appuntamento ufficiale della stagione segnato in calendario per il 13 settembre contro Verona per la sfida del girone A di Coppa Italia ed il tecnico confida: “ Abbiamo una motivazione altissima. Il nostro focus principalmente è sul campionato ed il 27 dovremo farci trovare pronti. La Coppa Italia è un inizio ed è un tempo zero, dove arriveremo con un po’ di ritardo con alcuni giocatori come Maar ed Ishikawa. Abbiamo partite di alto livello con squadre toste: sarà un periodo bello intenso”.

Se l’inizio sarà intenso, tutta la stagione sarà particolare: dalla preparazione alle prime gare probabilmente senza pubblico, fini al raggiungimento della tanto desiderata normalità. tanto che il tecnico della Allianz Powervolley Milano immagina così la pallavolo al termine della stagione 2020-2021: “Forse ci sarà più consapevolezza da parte degli addetti ai lavori e dei giocatori stessi : alcuni magari capiranno che hanno scelto di giocare a pallavolo e che lo vogliono fare al 100%. A quel punto la motivazione che riusciremo a portare noi sarà diversa, coinvolgendoli in maniera più forte. Penso che possa essere questa la differenza più importante”.

Chiusura dedicata ai tifosi, che nei primi giorni del lancio della campagna abbonamenti hanno dato una grande risposta. “I tifosi lo scorso anno sono stati una piacevole sorpresa – conclude Piazza – . Quelli che ho incontrato in questi giorni quando vengo al palazzetto hanno dimostrato grande entusiasmo, pronti per tifare Milano anche se da lontano. Lo scorso anno è stato un anno particolare, interrotto prima di poter conquistare dei risultati. La cosa bella è stata scoprire che i tifosi che abbiamo “lasciato” prima del lockdown non ci hanno dimenticato”.