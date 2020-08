La Nazionale Juniores pallavolo femminile non parteciperà ai Campionati Europei U19

Era stato già pubblicato da parte della Federazione Italiana Pallavolo il programma dell’ultimo collegiale in programma dal 17 al 20 agosto per le ragazze della Nazionale femminile juniores che avrebbero dovuto svolgere il campionato Europeo femminile U19 in Bosnia ed Erzegovina e Croazia.

E’ stata data questa comunicazione da parte della Federazione Italiana Pallavolo : ” Con un Consiglio Federale straordinario la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso che la Nazionale Juniores Femminile non parteciperà ai Campionati Europei di categoria in programma in Bosnia ed Erzegovina e Croazia dal 22 al 30 agosto. La FIPAV ha dovuto assumere tale decisione con grande rammarico, ma in questo momento , come noto,in base alle disposizioni governative in essere (disciplina in vigore dal 7 agosto al 7 settembre in tema di spostamenti da/per l’estero) non è possibile raggiungere il paese balcanico. La Federazione Italiana Pallavolo ha cercato tutte le soluzioni possibili per poter consentire alla squadra di partecipare alla rassegna continentale , chiedendo alla CEV di posticipare lo svolgimento della manifestazione continentale. Purtroppo la normativa vigente impedisce gli spostamenti da e per la Bosnia Erzegovina, in quanto inserita nell’elenco F dell’allegato 20 del DPCM del 7 agosto 2020.”

Salta quindi per le ragazze del tecnico Massimo Bellano la possibilità di partecipare al Campionato Europeo U19 che avevano preparato durante l’Estate.