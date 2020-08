L’Allianz Powervolley Milano prende forma in vista dell’esordio 2020-2021

Milano – 18 giorni all’esordio ufficiale della stagione 2020-2021 della Allianz Powervolley Milano. Sono questi i giorni che separano, infatti, Milano dalla prima gara ufficiale del nuovo corso, prevista per il 13 settembre per il confronto contro Verona valido per il girone A degli ottavi di Coppa Italia.

Per questo la squadra di coach Roberto Piazza sta lavorando duramente, alternando sedute in sala pesi ad allenamenti di tecnica sul taraflex dello Allianz Cloud.

Il gruppo, agli ordini dello staff tecnico, segue attentamente le indicazioni dei tecnici per trovare la giusta alchimia ed arrivare in condizione per l’esordio stagionale, con un occhio agli impegni di Coppa Italia e l’altro in Superlega fissato per il 27 settembre in casa contro Cisterna.

Un gruppo che da domani prenderà la forma cercata in fase di volley mercato con il primo allenamento che vedrà impegnati anche Stephen Maar e Yuki Ishikawa. Il martello canadese e quello giapponese hanno, infatti, completato l’iter dei 14 giorni di isolamento fiduciario dopo il loro arrivo in Italia e, ultimate le visite mediche di rito, potranno aggregarsi al resto del gruppo per immergersi fin da subito negli schemi e negli allenamenti del tecnico Piazza.

Una immersione che porterà poi la squadra, nella giornata di venerdì 28 agosto, alla BLM Group Arena di Trento per un allenamento congiunto con la formazione trentina in cui i ragazzi di coach Piazza ritroveranno per la prima volta dall’altra parte della rete l’ex Nimir.

La sessione di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli redatti dalla Fipav in tema di contenimento del contagio da coronavirus e per questo motivo l’accesso all’interno della struttura sarà consentito solo ai giocatori ed al limitato staff delle due squadre.

(Fonte comunicato stampa)