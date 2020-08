Pallavolo femminile, domani i sorteggi di Champions League

Pallavolo femminile, domani venerdì 21 agosto alle ore 12 si effettueranno i sorteggi di Champions League. Si procederà prima con i turni eliminatori e poi con i cinque gironi dai quali usciranno le otto formazioni che disputeranno i quarti di finale.

Ben quattro le squadre che quest’anno rappresenteranno l‘Italia nella competizione europea a livello di club più importante. Oltre a Conegliano, Novara e Busto Arsizio ci sarà anche Scandicci che dovrà affrontare il turno preliminare.

Grande quindi l’occasione per l’Italia di arrivare almeno con una delle proprie squadre in fondo alla competizione, l’ultima formazione ad alzare al cielo la coppa fu proprio una del nostro Paese, Novara riuscì infatti nella finale contro Conegliano a vincere il prestigioso trofeo.

A proposito di Conegliano, inutile nascondere le ambizioni del club veneto che non è ancora riuscita a mettere le mani sulla coppa. Una ricchissima bacheca quella delle pantere che potrebbe quest’anno essere ulteriormente impreziosita.

Novara scenderà in campo da detentrice della coppa, Busto Arsizio vuole dimostrare di essere una delle grandi d’Europa, Scandicci quanto di buono fatto vedere nel recente passato.

C’e’ grande voglia di ripartire, dopo la breve pausa di Ferragosto i club hanno ricominciato con la preparazione , ci sarà ancora qualche giorno a disposizione per aumentare la qualità del lavoro in palestra e curare gli ultimi dettagli.