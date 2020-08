Pallavolo femminile, la finalissima di Supercoppa si gioca in piazza

Pronti a ripartire con la pallavolo femminile. Si ricomincierà da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana , si e’ infatti ufficializzato il fatto che la finalissima del primo evento della stagione 2020/21 si disputerà domenica 6 settembre, alle ore 21.00, in una delle più suggestive piazze delle città italiane, si scoprirà la location nei prossimi giorni.

La manifestazione inizierà una settimana prima, nel week end del 29 e 30 agosto , parteciperanno tutte le squadre della serie A1 2019/20 regolarmente iscritte al prossimo campionato.

Conegliano vincitrice della Coppa Italia a febbraio parteciperà di diritto alla Final Four in programma appunto sabato 5 e domenica 6 settembre mentre le altre squadre si affronteranno in un doppio turno a eliminazione diretta da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione, da questo gruppo usciranno fuori le tre sfidanti di Conegliano.

Vista la non iscrizione alla serie A1 di Filottrano e Caserta, Busto Arsizio volerà direttamente al secondo turno in programma martedì 1 e mercoledì 2 settembre.

Questo le partite in programma :

Primo turno (sabato 29 e domenica 30 agosto) :

Novara-Perugia

Scandicci- Brescia

Monza-Cuneo

Casalmaggiore-Firenze

Chieri-Bergamo

Secondo turno ( martedì 1 e mercoledì 2 settembre)

Busto Arsizio- Vincente Chieri-Bergamo

Vincente Novara-Perugia- Vincente Casalmaggiore-Firenze

Vincente Scandicci-Brescia-Vincente Monza-Cuneo

Una grande ripartenza dunque per la pallavolo femminile in Italia, scopriremo a breve quale sarà la città italiana che ospiterà la finale.