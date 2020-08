Pallavolo femminile, Monza parteciperà alla CEV Cup 2021

Pallavolo femminile, la Saugella Team Monza per la seconda stagione di seguito parteciperà alla CEV Cup. Visto e considerato che saranno quattro le squadre italiane che parteciperanno alla Champions League, la CEV ha invitato Monza che grazie al quinto posto in Regular Season si era qualificata di diritto alla Challenge Cup, a partecipare alla seconda competizione europea in ordine di importanza dopo la Champions League.

Venerdì 21 agosto ci saranno i sorteggi con gli accoppiamenti dei 16esimi di finale.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Consorzio Vero Volley, Claudio Bonati : “ La CEV questa stagione ha deciso di far partecipare quattro squadre italiane, sia nel maschile che nel femminile , alla CEV Champions League. Questa decisione ci ha permesso di avere il diritto di partecipazione alla CEV cup , essendo la prima ripescata dopo le squadre qualificate in Champions. La Coppa CEV è una competizione molto importante, il cui livello tecnico negli anni si è alzato molto. Parteciperemo con la consapevolezza che sarà un percorso difficile ma anche con la voglia di arrivare in fondo”.



Una squadra competitiva

Monza ha rappresentato negli ultimi anni una delle più belle realtà del panorama pallavolistico femminile italiano. Quest’anno è stata allestita una squadra competitiva in grado di regalare soddisfazioni ai propri tifosi.

Se il campionato italiano sembra vedere ancora una volta una squadra , Conegliano, un gradino sopra rispetto alle altre, la competizione europea potrebbe essere uno scenario all’interno del quale Monza potrà dara a tutte le concorrenti filo da torcere.