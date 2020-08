Pallavolo femminile serie A1, pubblicato il calendario

E’ stato ufficializzato il calendario per la stagione di pallavolo femminile serie A1 2020/21. Si inizierà il 20 di settembre, un torneo a 13 squadre che prevederà quindi in ogni turno una squadra a riposo. Certamente Conegliano partirà ancora una volta come la squadra da battere, si sono certamente rinforzate le concorrenti per la vittoria finale anche se, pronostici alla mano, le pantere sembrano ancora un gradino sopra le altre.

Delle tredici squadre le prime dodici parteciperanno ai playoff scudetto mentre l’ultima retrocederà.

Questo il calendario della stagione 2020/21 del campionato pallavolo femminile serie A1:

1 giornata

Andata 20 settembre 2020- Ritorno 29 Novembre 2020

Conegliano-Casalmaggiore

Monza-Busto Arsizio

Bergamo-Scandicci

Firenze-Cuneo

Perugia-Chieri

Trento-Brescia

Riposa: Novara

2 giornata

Andata 27 settembre 2020- Ritorno 13 dicembre 2020

Busto Arsizio-Conegliano

Novara-Bergamo

Scandicci-Perugia

Casalmaggiore-Trento

Cuneo-Monza

Brescia-Firenze

Riposa : Chieri

3 giornata

Andata 4 ottobre 2020- Ritorno 20 dicembre 2020

Conegliano-Scandicci

Busto Arsizio-Trento

Monza-Firenze

Chieri-Novara

Bergamo-Casalmaggiore

Perugia-Cuneo

Riposa: Brescia

4 giornata

Andata 11 ottobre 2020-Ritorno 27 dicembre 2020

Monza-Novara

Casalmaggiore-Perugia

Firenze-Scandicci

Cuneo-Chieri

Brescia-Conegliano

Trento-Bergamo

Riposa: Busto Arsizio

5 giornata

Andata 14 ottobre 2020-Ritorno 10 gennaio 2021

Brescia-Busto Arsizio

Novara-Cuneo

Scandicci-Casalmaggiore

Chieri-Monza

Bergamo-Firenze

Trento-Perugia

Riposa: Conegliano

6 giornata

Andata 18 ottobre 2020- Ritorno 17 gennaio 2021

Novara-Brescia

Casalmaggiore-Chieri

Firenze-Trento

Cuneo-Bergamo

Perugia-Conegliano

Busto Arsizio- Scandicci

Riposa: Monza

7 giornata

Andata 25 ottobre 2020- Ritorno 31 gennaio 2021

Conegliano-Monza

Busto Arsizio-Firenze

Scandicci-Novara

Bergamo-Perugia

Brescia-Chieri

Trento-Cuneo

Riposa: Casalmaggiore

8 giornata

Andata 28 ottobre 2020- Ritorno 3 febbraio 2021

Novara-Casalmaggiore

Monza-Bergamo

Chieri-Trento

Firenze-Conegliano

Cuneo-Brescia

Perugia-Busto Arsizio

Riposa: Scandicci

9 giornata

Andata 1 novembre 2020- Ritorno 7 febbraio 2021

Conegliano-Cuneo

Busto Arsizio Casalmaggiore

Monza-Scandicci

Chieri-Firenze

Brescia-Bergamo

Trento-Novara

Riposa: Perugia

10 giornata

Andata 4 novembre 2020-Ritorno 14 febbraio 2021

Busto Arsizio-Chieri

Casalmaggiore-Brescia

Bergamo-Conegliano

Cuneo-Scandicci

Perugia-Novara

Trento-Monza

Riposa: Firenze

11 giornata

Andata 8 novembre 2020- Ritorno 17 febbraio 2021

Conegliano-Trento

Novara-Firenze

Scandicci-Chieri

Casalmaggiore-Monza

Bergamo-Busto Arsizio

Brescia-Perugia

Riposa: Cuneo

12 giornata

Andata 15 novembre 2020-Ritorno 21 febbraio 2021

Novara-Conegliano

Scandicci-Brescia

Monza-Perugia

Chieri-Bergamo

Firenze-Casalmaggiore

Cuneo-Busto Arsizio

Riposa: Trento

13 giornata

Andata 21 novembre 2020-Ritorno 27 febbraio 2021

Conegliano-Chieri

Busto Arsizio-Novara

Casalmaggiore-Cuneo

Brescia-Monza

Perugia-Firenze

Trento-Scandicci

Riposa: Bergamo