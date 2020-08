Pallavolo femminile, Supercoppa nella splendida Piazza dei Signori di Vicenza

Pallavolo femminie, sarà la splendida cornice di Piazza dei Signori a Vicenza ad ospitare la Final Four di Supercoppa Italiana in programma il prossimo 5 e 6 settembre. Un week end che la città berica difficilmente dimenticherà .

Una delle più suggestive piazze d’Italia abbraccerà quindi il primo grande evento pallavolistico della stagione 2020/21, una ripartenza migliore non si poteva sperare per dare lustro e visibilità ad uno degli sport che maggiormente ha sofferto per il blocco partito già lo scorso marzo.

Il Presidente di Lega Pallavolo femminile serie A Mauro Fabris, vicentino, non nasconde la propria gioia per il traguardo aggiunto : ” Ripartiamo da una delle più belle piazze d’Italia, caratterizzate dal genio del Palladio, dichiarata patrimonio dell’Unesco . Come Presidente di Lega, sono estremamente orgoglioso che quello del 5 e 6 settembre sarà il primo grande evento sportivo di carattere nazionale della stagione 2020/21. Mi auguro che esso possa rappresentare il segnale di un rapido ritorno alla normalità. Da vicentino sono ancor più felice perchè questa straordinaria manifestazione arriva nella mia città in occasione della Festa della Madonna di Monte Berico, nostra patrona, a cui si deve la fine di una grave epidemia di peste nel 1428. Un ulteriore buon auspicio per uscire dalla pandemia del COVID-19″.

La Formula

La formula prevede quindi la Final Four, in scena in Piazza dei Signori a Vicenza il 5 e 6 settembre, che sarà preceduta da due turni a eleminazione diretta dai quali usciranno le tre protagoniste che raggiungeranno le pantere di Conegliano già qualificate per la Final Four.

Il primo turno a eliminazione diretta inizierà il week end del 29 e 30 agosto.