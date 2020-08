Pallavolo maschile, nuovo capitano per Padova. La Kioene ha infatti ufficializzato che la fascia da capitano a partire dalla prossima stagione sarà indossata da Marco Volpato , centrale vicentino alla sua nona stagione in bianconero. Un’investitura importante per lui vera bandiera di Padova che ha cambiato molti dei suoi elementi e puntato tanto sui giovani.

Un ruolo importante per lui sarà proprio quello di fare da guida per le nuove leve, l’esperienza di questi anni e il fatto di conoscere bene l’ambiente lo aiuterà a svolgere questo ruolo importante e continuare dunque a dare il suo contributo ad una società che ha voglia di riconfermarsi in Superlega.

Raccoglie l’eredità di un grande come Dragan Travica trasferitosi a Perugia e cercherà di seguirne l’esempio , queste le sue parole raccolte sul sito della società : ” Non nascondo che per me sia una nuova emozione oltre che uno stimolo per il campionato che dovremo affrontare. Nelle otto stagioni trascorse qui ho avuto modo di conoscere ottimi giocatori e grandissimi capitani. Da ognuno di loro ho appreso qualcosa. Spero di seguire le orme di Dragan Travica , che nelle ultime tre stagioni ha dato esempio di essere un ottimo leader.

Un nuovo ruolo e una nuova responsabilità dunque per Marco Volpato che cercherà come sempre di dare il massimo per la Kioene Padova.