Pallavolo maschile, tutti i roster della prossima stagione di Superlega

Nel prossimo campionato di Serie A1 di Pallavolo maschile (Superlega) troveremo tante novità e tante conferme. Troveremo i Campioni del Mondo e d’Italia della Cucine Lube Civitanova, forte dei rinnovi di Simon e Leal, con alcune novità come in cabina di regia, dove troveremo l’ex regista della Sir Safety Conad Perugia Luciano De Cecco. Troveremo un’Itas Trentino con delle ambizioni rinnovate, forte degli arrivi dello schiacciatore brasiliano Lucarelli e dell’opposto olandese Adbel-Aziz. Troveremo anche una Leo Shoes Modena orfana di Ivan Zaytsev e Anderson che dovrà puntare sui talenti come lo schiacciatore Daniele Lavia e sui ritorni di Luca Vettori e Petric. Nell’organico della Sir Safety Conad Perugia invece troveremo ancora lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza, accostato più volte lontano dai Block Devils. Per lui, salvo che la società non cambi idea, resta la via del mercato estero e quello del post 3a giornata. Ecco di seguito tutte le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Superlega e i rispettivi roster.

I roster ufficiali delle squadre di Superlega 2020/21

ALLIANZ MILANO: Basic (S), Daldello (P), Ishikawa (S), Kozamernik (C), Maar (S), Meschiari (S), Mosca (C), Patry (O), Pesaresi (L), Piano (C), Sbertoli (P), Staforini (L). ALL. Piazza

CONSAR RAVENNA: Arasomwan (C), Batak (P), Giuliani (L), A. Grozdanov (C), Kovacic (L), Loeppky (S), Mengozzi (C), G. Pinali (O), Recine (S), Redwitz (P), Stefani (O), Zonca (S). ALL. Bonitta

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani (C), Balaso (L), De Cecco (P), Diamantini (C), Falaschi (P), Hadrava (O), Juantorena (S), Kovar (S), Larizza (C), Leal (S), Marchisio (L), Rychlicki (O), Simon (C), Yant (S). ALL. De Giorgi

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Antonov (S), Botto (S), Candellaro (C), Clevenot (S), Fanuli (L), Grozer (O), Hierrezuelo (P), Izzo (P), Polo (C), Russell (S), Scanferla (L), Shaw (O), Tondo (C). ALL. Gardini

ITAS TRENTINO: Adbel-Aziz (O), Argenta (O), Cortesia (C), De Angelis (L), Giannelli (P), Kooy (S), Lisinac (C), Michieletto (S), Podrascanin (C), Rossini (L), Santos De Souza Lucarelli (S), Sosa Sierra (S), Sperotto (P). ALL. Lorenzetti

LEO SHOES MODENA: Bossi (C), Christenson (P), Estrada Mazorra (O), Grebennikov (L), Iannelli (L), Karlitzek (S), Lavia (S), Mazzone D. (C), Petric (S), Porro (P), Rinaldi (S), Sanguinetti (C), Stankovic (C), Vettori (O). ALL. Giani

NBV VERONA: Aguenier (C), Asparuhov (S), Bonami (L), Boyer (O), Caneschi (C), Donati (L), Jaeschke (S), Kaziyski (S), G. Magalini (S), Peslac (P), Spirito (P), Zanotti (C). ALL. Stoytchev

PALLAVOLO PADOVA: Bottolo (S), Canella (C), Casaro (O), Danani (L), Ferrato (P), Fusaro (C), Gottardo (L), Merlo (S), Milan (S), Shoji K. (P), Stern (O), Vitelli (C), Volpato (C), Wlodarczyk (S). ALL. Cuttini

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Atanasijevic (O), Biglino (C), Colaci (L), Lanza (S), Leon Venero (S), Piccinelli (L), Plotnytskyi (S), Ricci (C), Russo (C), Solé (C), Sossenheimer (S), Ter Horst (S), Travica (P), Vernon-Evans (O), Zimmermann (P). ALL. Heynen

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Almeida Cardoso (S), Cester E. (C), Chakravorti (P), Chinenyeze (c), Corrado (S), Defalco (S), Dirlic (O), Dramé Neto Aboubacar (O), Fioretti (S), Gargiulo (C), Rizzo (L), Rossard (S), Saitta (P), Sardanelli (L). ALL. Baldovin

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavaccini (L), Cavuto (S), Krick (C), Onwuelo (O), Randazzo (S), Rondoni (L), Rossato (S), Rossi (C), Sabbi (O), Seganov (P), Sottile (P), Szwarc (C), Tillie (S). ALL. Tubertini

VERO VOLLEY MONZA: Beretta (C), Brunetti (L); Calligaro (P), Davyskiba (S), Dzavoronok D. (S), Falgari (S), Federici (L), Galassi (C), Holt (C), Lagumidzija (O), Orduna (P), Ramirez Pita (O), Sedlacek (S). ALL. Soli