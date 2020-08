Pallavolo Superlega, pubblicato il calendario

Pallavolo Superlega, sono stati ufficializzati i calendari per la stagione 2020/21. Sta tenendo in questi ultimi giorni banco la questione riguardante quelle che saranno le prossime misure inserite all’interno del “Decreto Agosto”. La speranza dei presidenti dei club, sia nel maschile che nel femminile, a qualsiasi categoria, è quella di una ripartenza con il pubblico per dare un po’ di respiro alle casse societarie e far sparire le nubi che parlano di un rischio di chiusura totale.

Nel frattempo le 12 squadre di Superlega si stanno continuando a preparare per farsi chiaramente trovar pronte.

Ecco il calendario di Superlega per la stagione 2020/21 :



1 giornata

Andata 27 settembre 2020- Ritorno 29 novembre 2020

Modena-Monza

Perugia-Vibo Valentia

Milano-Cisterna

Ravenna-Piacenza

Padova-Trento

Verona-Civitanova

2 giornata

Andata 4 ottobre 2020- Ritorno 6 dicembre 2020

Civitanova-Ravenna

Trento -Verona

Monza-Milano

Piacenza-Perugia

Cisterna-Padova

Vibo Valentia-Modena

3 giornata

Andata 7 ottobre 2020-Ritorno 13 dicembre 2020

Civitanova-Trento

Perugia-Padova

Milano-Vibo Valentia

Ravenna-Modena

Verona-Monza

Cisterna-Piacenza

4 giornata

Andata 11 ottobre 2020-Ritorno 20 dicembre 2020

Modena-Milano

Ravenna-Cisterna

Padova-Vibo Valentia

Verona-Perugia

Monza-Civitanova

Piacenza-Trento

5 giornata

Andata 14 ottobre 2020- Ritorno 27 dicembre 2020

Perugia-Cisterna

Trentino-Modena

Milano-Ravenna

Padova-Monza

Piacenza-Civitanova

Vibo Valentia-Verona

6 giornata

Andata 18 ottobre 2020- Ritorno 3 gennaio 2021

Civitanova-Padova

Modena-Piacenza

Trento-Perugia

Milano-Verona

Ravenna-Vibo Valentia

Cisterna-Monza

7 giornata

Andata 25 ottobre 2020- Ritorno 10 gennaio 2021

Civitanova-Milano

Perugia-Ravenna

Padova-Modena

Verona-Cisterna

Monza-Trento

Vibo Valentia-Piacenza

8 giornata

Andata 1 novembre 2020- Ritorno 17 gennaio 2021

Modena-Civitanova

Milano-Perugia

Ravenna-Verona

Piacenza-Padova

Cisterna-Trento

Vibo Valentia-Monza

9 giornata

Andata 8 novembre 2020- Ritorno 24 gennaio 2021

Civitanova-Cisterna

Perugia-Modena

Trento-Vibo Valentia

Padova-Milano

Verona-Piacenza

Monza-Ravenna

10 giornata

Andata 15 novembre 2020 -Ritorno 7 febbraio 2021

Modena-Verona

Perugia-Civitanova

Trento-Milano

Padova-Ravenna

Piacenza-Monza

Vibo Valentia-Cisterna

11 giornata

Andata 22 novembre 2020- Ritorno 14 febbraio 2021

Civitanova-Vibo Valentia

Milano-Piacenza

Ravenna-Trento

Verona-Padova

Monza-Perugia

Cisterna-Modena