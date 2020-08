Powervolley Milano prosegue la preparazione in attesa di Ishikawa

Milano – Sesta settimana di lavoro al via per la Allianz Powervolley Milano sotto le direttive dello staff tecnico guidato da coach Roberto Piazza.

La squadra infatti continua il proprio percorso pre season iniziato lo scorso 7 luglio con il ritiro a Cuneo, in vista del primo appuntamento ufficiale del 2020-2021 fissato per il 13 settembre quando si giocherà la gara casalinga contro Verona valida per gli ottavi della Del Monte Coppa Italia.

La stesura dei calendari ufficiali della prossima Superlega con inizio 27 settembre e la contestuale programmazione degli ottavi di Coppa Italia segnano per la Allianz Powervolley Milano un vero e proprio countdown per tornare a giocare a pallavolo. Per questo motivo la squadra continua a seguire le indicazioni dello staff tecnico, alternando sedute in sala pesi ad esercizi di tecnica sul taraflex dell’Allianz Cloud, rimanendo con l’occhio sempre rivolto al protocollo riguardante gli allenamenti che consentano il 6 vs 6. Le buone notizie tuttavia cominciano ad arrivare e mentre il governo ha approvato la misura del credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive, la Allianz Powervolley Milano inizia a ricomporre le tessere del puzzle del proprio roster.

Venerdì scorso è arrivato dal Canada Stephen Maar mentre nella tarda serata di lunedì 10 atterra a Milano Malpensa il giapponese Yuki Ishikawa. Lo schiacciatore nipponico dopo essersi allenato con la propria nazionale, arrivato in Italia osserverà i 14 giorni di isolamento fiduciario prima di potersi aggregare al resto del gruppo, al pari del suo collega di ruolo canadese.

All’appello della squadra a disposizione di coach Piazza manca così solo il secondo libero Matteo Staforini che è stato inserito nella lista dei convocati della nazionale Under 18 per il secondo collegiale che si terrà dal 13 agosto al 4 settembre a Marsicovetere (Potenza), giorno in cui inizierà l’europeo di categoria nella cittadina lucana ed a Lecce fino al 13 settembre. Nel gruppo dei convocati scelti dal tecnico Vincenzo Fanizza figura inoltre presente il palleggiatore Federico Bonacchi altro talento del vivaio Powervolley che si giocherà le sue carte per un posto nei 12 in vista della manifestazione europea.