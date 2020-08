Supercoppa pallavolo femminile, anche Firenze vola al secondo turno

Supercoppa pallavolo femminile, Firenze è l’ultima squadra a staccare il pass per il secondo turno.

Dopo le vittorie di sabato di Monza su Cuneo al tie-break (25-27, 25-16, 25-20, 23-25, 15-13), di Chieri su Bergamo per 3-0( 25-17, 25-14, 25-19) , di Novara su Perugia per 3-1 (25-19, 27-29, 25-16, 25-12) e con lo stesso risultato di Scandicci su Brescia (27-25, 25-27, 25-14, 25-23), è arrivato l’unico successo in trasferta di questo primo turno ad eliminazione diretta.

A regalarselo sono state le bisontine allenate da coach Marco Mencarelli che al PalaRadi di Cremona sono riuscite a vincere in rimonta al tie-break contro Casalmaggiore.

Primo e secondo set molto combattuti con Casalmaggiore avanti nel primo (25-23) e Firenze pronta a rispondere (22-25), il terzo parziale nettamente a favore delle padrone di casa (25-17) sembrava potesse dare una svolta al match a favore delle ragazze di coach Parisi ma proprio lì è arrivata forte la reazione di Cambi e compagne che sono riuscite a ribaltare l’esito della sfida nel quarto parziale e al tie-break ( 25-27, 13-15).

Un ottimo inizio di stagione per Firenze che delle cinque squadre che si sono qualificate per il secondo turno è stata l’unica a vincere fuori casa anche se il fattore campo, con l’assenza di pubblico, ha certamente influito meno.

Busto Arsizio è già qualificata di diritto per il secondo turno, sempre ad eliminazione diretta, mentre Conegliano vincitrice della Coppa Italia la scorsa stagione ha già staccato il biglietto per la Final Four di Vicenza.

Il secondo turno

Questo il programma del secondo turno :

Martedì 1 settembre ore 18,00

Busto Arsizio-Chieri

Martedì 1 settembre ore 20,30

Novara-Firenze

Mercoledì 2 settembre ore 20,30

Scandicci-Monza

Tutte le partita saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Lega pallavolo femminile.

Le tre squadre vincitrici di questo secondo turno ad eliminazione diretta raggiungeranno Conegliano nella Final Four di Vicenza in programma sabato 5 e domenica 6 settembre.