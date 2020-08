Supercoppa pallavolo femminile, avanzano Monza, Novara, Scandicci e Chieri

Ieri sabato 29 agosto è partita ufficialmente la stagione di pallavolo femminile 2020/21.

Era infatti in programma il primo turno a eliminazione diretta della Supercoppa italiana. Si sono registrate tutte vittorie casalinghe in una formula che prevede che in casa giochi la squadra che meglio si era posizionata in classifica nella passata stagione.

Le partite del sabato

Monza ha superato al tie break (25-27, 25-16, 25-20, 23-25, 15-13) un’ottima Cuneo faticando parecchio per staccare il pass per il secondo turno .

Parte bene in questa stagione Novara che supera per 3-1 ( 25-19, 27-29, 25-16, 25-12 ). Perugia così come ottimo l’inizio di Chieri che in tre set (25-17, 25-14, 25-19) ha avuto la meglio su Bergamo.

L’ultima partita in programma ieri sabato 29 agosto era quella tra Scandicci e Brescia. Convincente prova in trasferta da parte delle leonesse ma alla fine volano al secondo turno le ragazze del neo coach Massimo Barbolini che si sono imposte per 3-1 (27-25, 25-27, 25-14, 25-23).

La griglia del primo turno, ricordando che Busto Arsizio è già qualificata di diritto per il secondo turno e le pantere di Conegliano per la Final Four di Vicenza, sarà completata con la partita di questa sera, domenica 30 agosto alle 18, tra Casalmaggiore e Firenze.

Anche questa sfida come quelle disputate ieri sarà visibile sul canale YouTube della Lega Pallavolo femminile.

Rispettati nelle partite di ieri i pronostici della vigilia anche se Scandicci e Monza hanno probabilmente sofferto più del previsto.

Questo il programma del secondo turno che si giocherà sempre in gara unica il 1 e il 2 settembre :

Scandicci-Monza 2 settembre 20,30

Busto Arsizio-Chieri 1 settembre ore 18,00

Novara- Vincente Casalmaggiore/Firenze 1 settembre 20,30