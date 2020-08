Supercoppa pallavolo femminile, il programma completo della competizione

Il primo grande evento che farà ripartire ufficialmente la stagione di pallavolo femminile 2020/21 sarà la Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda la Final Four ci sarà una cornice unica a dare lustro all’evento, Piazza dei Signori di Vicenza. Le date da segnare sono quelle di sabato 5 e domenica 6 settembre.

La formula di questa Supercoppa italiana prevede prima della Final Four due turni a eliminazione diretta . Conegliano avendo vinto la Coppa Italia la scorsa stagione è già qualificata per la fase finale.

Al torneo parteciperanno tutte le squadre della serie A1 2019/20 regolarmente iscritte al prossimo campionato.

Vista la mancata iscrizione di Filottrano e Caserta, Busto Arsizio risulta già qualificata per il secondo turno.

Le partite in gara unica si disputeranno in casa del team che si sia piazzato meglio in classifica la scorsa stagione.

Il primo turno a eliminazione diretta sarà nel week end del 29 e 30 agosto.

Queste le partite in programma :

Novara-Perugia

Scandicci-Brescia

Monza-Cuneo

Casalmaggiore-Firenze

Chieri-Bergamo

Questo il programma del secondo turno sempre a eliminazione diretta che si giocherà martedì 1 e mercoledì 2 settembre :

Busto Arsizio-Vincente Chieri/Bergamo

Vincente Novara/Perugia- Vincente Casalmaggiore/Firenze

Vincente Scandicci/Brescia- Vincente Monza/Cuneo

Tanta voglia di ripartire

Tanta voglia di ripartire dopo un lunghissimo stop, un grande evento che vedrà assegnato il primo trofeo della stagione, una cornice mozzafiato per esaltare il torneo, gli ingredienti per un grande spettacolo ci sono tutti, scopriremo strada facendo le squadre che potranno provare ad impensierire Conegliano.