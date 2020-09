Allianz Powervolley Milano: coach Piazza “ho visto in campo il giusto spirito”

Milano – Dopo il convincente successo nella gara di esordio della stagione 2020-2021 contro Verona nella prima giornata del girone degli ottavi di finale della Coppa Italia, l’Allianz Powervolley Milano è tornata al lavoro per preparare la seconda gara in trasferta contro Vibo Valentia. Un nuovo successo per Milano metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo.

Sul confronto che ha consegnato la prima gioia ai meneghini è tornato coach Piazza, che ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi: “Milano è partita contratta all’inizio del primo set, quando poi ci siamo lasciati andare abbiamo fatto buone cose, considerando anche il momento nel quale siamo. Sono contento che gli stranieri si stiano sempre più e sempre meglio amalgamando non solo con gli altri ma anche con me, perché dobbiamo conoscerci giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ho visto un bello spirito, sono contento“.



Tra le belle notizie il ritorno in campo di Piano, uomo fondamentale dentro e fuori dal campo. “Siamo contenti di aver ritrovato Piano in queste condizioni e per noi è molto importante. Matteo torna in campo dopo 11 mesi. Può dare esperienza, concretezza. E’ il giocatore che ha più partite a livello internazionale in carriera, sa come si giocano certe sfide ed è un giocatore che per noi é moralmente determinante“.



La squadra agli ordini di coach Roberto Piazza seguirà il programma di allenamenti a Milano fino a venerdì, quando è in programma la partenza aerea verso Vibo Valentia dove i meneghini sfideranno i calabresi per la seconda giornata del girone A della Coppa Italia.