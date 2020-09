Allianz Powervolley Milano: domani ottavi di Coppa Italia a Vibo Valentia

Milano – La Allianz Powervolley Milano domani alle ore 18.00 torna in campo per la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la formazione calabra della Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia con la precisa intenzione di bissare il risultato di domenica scorsa contro Verona.

Per i ragazzi di coach Roberto Piazza si tratta della prima trasferta della stagione e contro un avversario che dopo il secco 3-0 subito in quel di Monza cercherà di far propria la gara tra le mura amiche anche se si giocherà senza la presenza del pubblico.

Pari obiettivo è quello della Allianz Powervolley Milano che dopo la vittoria contro Verona nella prima giornata vuole proseguire sulla strada della vittoria ed ipotecare la qualificazione ai quarti di finale.

Di sicuro Coach Roberto Piazza proporrà il sestetto titolare, puntando sui suoi giocatori di palla alta quali Maar, Patry ed Ishikawa e sulla capacità a muro di Kozamernik e capitan Piano, sulla regia di Sbertoli ed il libero Pesaresi.

Dovranno, però, i meneghini scendere in campo determinati e tenere guardia alta contro i padroni di casa di coach Baldovin che tanto hanno cambiato in fase di mercato aggiungendo qualità ed esperienza grazie a Saitta in palleggio e Rossard in posto 4.

“ Credo che Vibo sia una squadra che ha fatto passi avanti in termini di qualità, una squadra con un allenatore che riesce ad ottenere il meglio da tutti i suoi giocatori – analizza lo schiacciatore canadese Maar – . Non è mai facile andare a Vibo e tornare con una vittoria, ma questo è il nostro obiettivo. Ci siamo preparati con buona intensità questa settimana per la sfida di Vibo, la squadra è completa e pronta a dare il meglio per vincere”.

Probabili Formazioni

Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia: Saitta – Drame Neto, Chinenyez – Cester, Rossard – De Falco, Rizzo (L). All. Baldovin.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi (L). All. Piazza .

Arbitri: Cappello – Tanasi. Terzo arbitro: Notara