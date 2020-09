Coppa Italia pallavolo maschile, a Verona e Padova pubblico ammesso per il 25% della capienza totale. Domenica 20 settembre è in programma la seconda partita del girone degli ottavi di Coppa Italia pallavolo maschile, tra i match in programma la sfida alla Kioene Arena tra Padova e Piacenza e all’Agsm Forum tra Verona e Monza.

Le società hanno comunicato le indicazioni importanti per quanto riguarda l’accesso di pubblico. Verona nelle partite di domenica 20 settembre e mercoledì 23 settembre potrà ospitare fino a 1250 tifosi. Notizia sicuramente importante accolta con grande entusiasmo dal club scaligero : ” Si torna all’Agsm Forum ! Era una promessa fatta ai nostri tifosi che abbiamo fatto di tutto per mantenere. Grazie agli sforzi e alla corsa contro il tempo della società, del Comune di Verona e della Regione Veneto, domenica e mercoledì i match casalinghi di Coppa Italia potranno ospitare fino a 1250 tifosi. Era la nostra priorità assoluta, il nostro obiettivo, perseguito con grande determinazione. ”

Anche la società di Padova ha avuto il piacere di comunicare che per il match di Coppa Italia la Kioene Arena potrà ospitare fino al 25 % della capienza totale .

Si era appunto nei giorni scorsi in attesa della accettazione da parte della Regione Veneto della richiesta di poter aprire per un quarto il palazzetto.

Lo sport e’ spettacolo anche e grazie alla presenza del pubblico, questo parziale rientro alla normalità non può che creare ottimismo per il futuro.